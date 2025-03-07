Титов возглавил совет по разработке методологии Стандарта общественного капитала бизнеса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов возглавил совет по разработке методологии АНО "Общественный капитал" - некоммерческой организации, учрежденной Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Москвы для продвижения Стандарта общественного капитала бизнеса.

"Стандарт общественного капитала, если все сложится так, как задумано, позволит признавать и стимулировать вклад бизнеса в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие нашей страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова.

Поручение о разработке такого Стандарта президент России Владимир Путин отдал еще в 2023 году по итогам встреч с "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей. В мае прошлого года наблюдательный совет АСИ одобрил прообраз этого документа, а несколькими месяцами позднее была создана и АНО "Общественный капитал" - оператор будущего Стандарта.

"Задача совета по методологии - попытаться сделать так, чтобы критерии оценки были действительно адекватными. Очень важно не переусердствовать с нагрузкой по отчетности на бизнес. Список критериев для малого бизнеса, в отличие от крупного, на мой взгляд, вообще должен умещаться на одну страницу. Кроме того, очень важно в методологии учитывать и отраслевые особенности, и масштаб бизнеса. Только в таком случае Стандарт станет действительно рабочим, станет приносить действительную пользу и его участникам, и стране в целом", - заявил Титов.

Генеральный директор АНО Асият Багатырова отметила, что по замыслу соответствие Стандарту общественного капитала должно давать компаниям определенные преференции в получении господдержки.

В состав совета по методологии, помимо АСИ и правительства Москвы, входят представители крупнейших деловых объединений, а также "ВЭБ.РФ", Сбербанка, Счетной палаты России, Росстата и общественных организаций.

Ожидается, что уже на первом этапе к Стандарту присоединятся 10 тысяч компаний.