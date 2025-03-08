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Обвиняемая в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина признала вину

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Блогер Александра Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, признала вину в полном объеме. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что фигурантка была задержана на территории Краснодарского края.

В отношении Митрошиной возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По данным следствия, Александра Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Как сообщал СКР, для придания видимости правомерного владения денежными средствами она легализовала их часть, купив объект недвижимости в Москве.

Как отмечалось, в рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также Митрошина будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.

СКР Александра Митрошина
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