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Заболеваемость ОРВИ в РФ увеличилась за неделю более чем на 4%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 4,6%, рост отмечается девятую неделю подряд; показатель заболеваемости COVID-19 за аналогичный период снизился на 14,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По итогам 10 недели в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев составило 1 млн. 146 тыс. человек", - сообщили журналистам в ведомстве.

Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах, в 25 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, добавили в ведомстве.

В структуре заболеваемости, как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжается увеличение числа заболевших гриппом. Преобладающими вирусами гриппа являются B и A(H1N1).

На прошлой неделе общее число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло на 10,4%. Таким образом, рост заболеваемости отмечается девятую неделю подряд.

"Также по итогам 10 недели в России зарегистрировано 4,4 тыс. COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе", - добавили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сообщалось о снижении заболеваемости короновирусной инфекцией почти на 10,8%, таким образом, этот показатель снижается седьмую неделю подряд.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, закрыты 628 школ в 51 регионе и 187 детских дошкольных учреждений в 33 регионах, также закрыты восемь школ-интернатов. Частично закрыты 11 тыс. 649 классов и 2 тыс. 178 групп дошкольников, а также 37 групп в школах-интернатах и 79 групп в профессионально-технических училищах.

COVID-19 Роспотребнадзор
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