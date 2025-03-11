Над Владимирской областью за ночь обезвредили шесть дронов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о подавлении средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы шести беспилотников минувшей ночью.

"Уточнение утренней информации об атаке БПЛА. Силами ПВО и РЭБ в Александровском районе подавлен не один, а два беспилотника, в Киржачском районе - не два, а три. Они все обнаружены", - написал он в Telegram.

Ранее Авдеев сообщал, что дрон упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу, движение поездов на Горьковской железной дороге из-за не прерывалось.