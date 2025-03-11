Три украинских дрона уничтожено над Владимирской областью за ночь

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Система ПВО сбила над Владимирской областью в ночь на вторник три беспилотника, сообщил глава региона Александр Авдеев.

"Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет, - написал он в своем телеграм-канале.

Затем губернатор добавил о еще двух БПЛА, сбитых в Киржачском районе.