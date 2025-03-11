Гидрометцентр предупредил о рисках для озимых из-за дефицита осадков

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дефицит осадков может создать проблемы для развития озимых посевов в ряде регионов Рлссии, сообщается в агрометеорологическом прогнозе Гидрометцентра на вторую декаду марта.

В центре России условия для начала весенней вегетации озимых зерновых культур будут хуже обычных из-за дефицита осадков и наличия мерзлого слоя почвы на фоне высокой температуры воздуха.

В большинстве районов юга и Северного Кавказа условия и для вегетации озимых, и для проведения сева также будут хуже обычных из-за дефицита влаги в почве. В ряде районов Северного Кавказа возможны дожди, которые несколько ослабят напряженность, отмечается в сообщении.

В Поволжье опасений за состояние озимых зерновых культур нет - агрометеорологические условия для окончания зимовки будут удовлетворительными, прогнозируют синоптики.

У плодовых культур в южной половине Центрального федерального округа начнется движение сока, на юге - набухание и распускание почек. В Крыму могут зацвести алыча и абрикосы.

В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири зимовка озимых зерновых культур продолжится при удовлетворительных условиях, сообщает Гидрометцентр.