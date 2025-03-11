Путин поддержал решение губернатора Пермского края переизбираться

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина переизбираться на новый срок.

"Губернатор (Махонин) сказал, что у него истекает срок полномочий и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина", - сказал Песков журналистам во вторник.

Накануне состоялась встреча президента и главы Пермского края.