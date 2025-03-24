Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края пойти на новые выборы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на предстоящих губернаторских выборах.

"В целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи", - сказал Путин в ходе встречи с Кондратьевым.

Он отметил, что в предвыборный период Кондратьеву нужно активнее работать с людьми, чтобы их проблемы быстрее и качественнее решались.

"Для того, чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться. Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов - с тем, чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того, чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее", - сказал президент.