Путин поддержал решение пермского губернатора пойти на новые выборы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина переизбираться на новый срок, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Махонин встретились 10 марта.

"Губернатор (Махонин) сказал, что у него истекает срок полномочий, и что он имеет в виду выставить свою кандидатуру на выборы в сентябре. И с учетом результатов работы, которые обсуждались на вчерашней встрече с президентом, Путин сказал, что поддерживает такое решение Махонина", - сказал Песков.