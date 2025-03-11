Сеть электрозарядных станций в Краснодарском крае в 2024 году выросла до 252

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сеть электрозарядной инфраструктуры в Краснодарском крае в 2024 году расширена на 42 единицы, сообщили "Интерфаксу" в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Объекты появились более чем в 20 муниципалитетах края, преимущественно в крупных городах и вдоль федеральных трасс. Новые станции оборудованы всеми типами разъемов для зарядки любых электромобилей. При их строительстве используется только отечественное оборудование.

"Электрозарядные станции преимущественно размещаются вдоль трасс федерального, регионального, местного значений – это трасса М-4 "Дон", ведущая к Черноморскому побережью, само Черноморское побережье, направление к Крыму и Азовскому побережью, восточная часть края. В настоящее время ЭЗС размещены в 38 муниципальных образованиях, из них наибольшее количество – по 31 ЭЗС установлено в Краснодаре и Сочи", - добавили в министерстве.

В 2023 году на территории края сеть ЭЗС составляла 210 единиц. Таким образом, по итогам прошлого года она увеличена на 20% до 252 ЭЗС.

Краснодарский край входит в число пилотных регионов страны, на территории которых реализован первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Расстояние между действующими ЭЗС на трассе "Дон" в настоящее время не превышает 100 км.

Крупнейшим инвестором строительства электрозарядной инфраструктуры в регионе является АО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" (НЭСК, занимается транспортировкой электроэнергии и обслуживанием электросетей). По данным министерства, компания установила в крае 131 ЭЗС.

Строительство заправок также ведут АО "Позитивные продукты", АО "Ситроникс" и ООО "Грин Драйв", ООО "Пункт Е".