Песков заявил, что РФ и США пока не ведут переговоров по редкоземельным металлам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - У России есть возможности по сотрудничеству с американской стороной в разработке редкоземельных металлов, но переговоров по этому вопросу пока не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, был ли получен отклик от американской стороны на предложение президента РФ Владимира Путина о сотрудничестве в разработке редкоземельных металлов был задан журналистами в ходе общения с Песковым в среду.

"Президент Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов, в том числе, и в упомянутой вами сфере. Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведётся", - сказал Песков.

В конце февраля Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американских - как власти, так и компании - к совместной работе по редкоземельным металлам.