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Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы

Лукашенко поручил найти в Белоруссии редкоземельные металлы
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске поручил геологам отыскать в Белоруссии редкоземельные металлы.

"В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее", - заявил президент, слова которого цитирует пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что уже ставил соответствующую задачу перед министром.

"Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - цитирует президента Белоруссии госагентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.

"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и в покупке редкоземельных металлов у России.

Со своей стороны, Лукашенко в конце февраля сообщал, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным намечающуюся сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам.

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял, говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - сообщил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия
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