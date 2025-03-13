Группировка войск "Запад" уничтожила 22 пункта управления дронами и четыре станции Starlink ВСУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные продвигаются в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), за сутки уничтожены 22 пункта управления дронами, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Уничтожены 22 пункта управления БпЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказал Бигма.

По его словам, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, за сутки уничтожили 22 дрона самолетного типа.