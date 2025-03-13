Минэнерго и Минпромторг должны согласовать потребности в энергооборудовании до 2042 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минэнерго должны будут согласовать баланс спроса и производства энергетического оборудования до 2042 года, сообщила пресс-служба правительства после совещания по развитию энергомашиностроения, которое провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак.

"Минэнерго и Министерству промышленности и торговли необходимо свести баланс потребности в производстве энергетического оборудования до 2042 года, исходя из среднесрочных и долгосрочных планов по строительству и модернизации генерирующих объектов. Речь идет в том числе о парогазовых турбинах и паросиловых установках. Это позволит соотнести возможности российской промышленности с потребностями спроса на профильное оборудование со стороны энергетических компаний и сформировать гарантированный базовый спрос на него", - заявил Новак.

"Производители должны гарантировать соблюдение принятых на себя в рамках контрактации обязательств по срокам для своевременного ввода новых генерирующих мощностей", - сказал Мантуров. По его мнению, "необходимо не отступать от ранее принятых решений по поддержке отечественных решений" в энергомашиностроении для продолжения импортозамещения.

На данный момент доля отечественного оборудования в России составляет 82% в денежном выражении, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Минэнерго России формируется отраслевой заказ на производство турбин и основного энергетического оборудования до 2042 года с осуществлением контроля производства по основным производственным точкам", - сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. По его словам, в долгосрочной перспективе потребность энергетической отрасли в генерирующем оборудовании составляет более 77 ГВт, что "обусловлено ростом спроса на электроэнергию, необходимостью ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих генерирующих мощностей".