Низовой пожар тушат в Сочинском нацпарке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вертолет задействовали для тушения вспыхнувшей лесной подстилки в Сочинском национальном парке, площадь возгорания возросла до 1,5 га, сообщает пресс-служба администрации города в четверг.

"Площадь возгорания составляет около 1,5 гектара. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС, городской службы спасения, администрации Лазаревского района и представители Сочинского национального парка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с труднодоступной местностью для тушения применили авиацию - вертолет Ка-32.

"Возгорание сухой растительности произошло в полутора километрах от поселка Тихоновка, угрозы населенному пункту нет", - подчеркивает пресс-служба.

В тушении лесной подстилки в Лазаревском районе задействовано 45 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет около 1 гектара. Пожар произошел в окрестностях Лыготхского сельского округа.