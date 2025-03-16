Низовой пожар в Сочинском нацпарке ликвидирован

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сочинские оперативные службы в воскресенье ликвидировали возгорание лесной территории Сочинского национального парка, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

"Возгорание лесной подстилки на склоне горы Кума в Хостинском районе Сочи ликвидировано", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 18 гектаров.

"Угрозы для населенных пунктов он (пожар - ИФ) не представлял, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали около 80 специалистов МЧС РФ, муниципальной службы спасения и лесничества Сочинского национального парка, задействовали порядка 30 единиц спецтехники.

15 марта произошло возгорание лесной территории Сочинского национального парка. К тушению в труднодоступных местах привлекали вертолет КА-32.