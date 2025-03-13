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Путин считает возможное сотрудничество России с США в энергетике полезным и для Европы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в сфере энергетики, это пойдет на пользу энергообеспечению Европы, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лукашенко решил поделиться с журналистами своим "пророчеством": "Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".

На это Путин ответил: "Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу трубы для Европы. Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно: если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена и это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ".

"Я это и имел в виду", - ответил Лукашенко.

"Именно так я вас и понял", - поддержал российский лидер.

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