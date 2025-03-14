ФСБ публикует архивные материалы о латышских добровольческих подразделений СС, действовавших в годы Великой Отечественной войны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ публикует архивные материалы о латышских добровольческих отрядах СС, действовавших в годы Великой Отечественной войны.

"Центр общественных связей ФСБ России публикует на официальном сайте ведомства в сети Интернет в рубрике "Архивные материалы" раздела "История" цифровые копии хранящихся в архиве Управления ФСБ России по Омской области документов, отражающих деятельность сотрудников УКР "Смерш" 3-го Прибалтийского фронта по розыску и аресту пособников гитлеровских оккупантов из числа латышских добровольческих подразделений СС", - сообщает спецслужба.

"В архивах сохранились многочисленные свидетельства злодеяний прибалтийских нацистов против мирного населения, название одного из их добровольческих подразделений - "команда Арайса" - стало нарицательным для обозначения безжалостных палачей, уничтожавших евреев, которых специально свозили для уничтожения в Латвию со всей Европы Но в тех случаях, когда немцы бросали латышские дивизии СС в бой с частями Красной армии, далеко не все легионеры с энтузиазмом относились к идее биться против вооружённого противника", - рассказали в ЦОС.

После оккупации немецко-фашистскими войсками территории Латвийской ССР были созданы латышские полицейские батальоны "для проведения карательных акций в отношении мирных граждан".

"Особой жестокостью среди латышских добровольческих подразделений СС отличалась "Вспомогательная полиция безопасности". В историю это формирование вошло под названиями "латышское СД" и "команда Арайса" (по имении ее организатора - майора латвийской армии Виктора Арайса). "Команда Арайса" комплектовалась исключительно добровольцами", - говорится в сообщении.

Весной 1943 года латышские "вспомогательные батальоны" и "команда Арайса" составили костяк Латышского добровольческого легиона СС.

"Впоследствии комплектование латышских эсэсовских соединений проходило за счет мобилизованных "добровольцев", многие из которых не испытывали ни малейшего желания умирать за гитлеровскую Германию",- добавили в ФСБ.

Там рассказали, что еще до освобождения временно оккупированной территории Латвийской ССР органы контрразведки "Смерш" преступили к сбору сведений о положении в Латвии и формировании воинских соединений СС из числа латышских "добровольцев".

"Эти сведения "смершевцы" получали от советских партизан, разведчиков и военнопленных, затем они обобщались в справки и докладывались командованию Красной армии", - сообщили в ФСБ.