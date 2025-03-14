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"Газпром" ввел газопроводы-отводы и ГРС в Хабаровском и Приморском краях

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" ввел несколько объектов газовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, которые позволят газифицировать ряд предприятий, социальных объектов и населенных пунктов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Так, введены газопровод-отвод и "ГРС-2 Владивосток", что создало условия для газификации всероссийского детского центра "Океан" в столице Приморского края, а также более 2,6 тыс. домовладений в двух микрорайонах Владивостока - "Пригород-1" и "Пригород-2" - и источников теплоснабжения в "Пригороде-1". От этой ГРС также запланировано сооружение газопровода-связки для повышения надежности газоснабжения абонентов всего Владивостокского городского округа.

ГРС "Вознесенское" в Нанайском районе Хабаровского края вместе с построенным от нее межпоселковым газопроводом создала возможность для газификации Малмыжского горно-обогатительного комбината на территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" в Нанайском районе региона.

ГРС "Калинка" в Хабаровском крае позволяет газифицировать восемь населенных пунктов Хабаровского района. В частности, доступ к газу после завершения строительства межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей получат около 9,7 тыс. домовладений и ряд перспективных источников теплоснабжения в селах Калинка, Сергеевка, Восточное, Малиновка, Князе-Волконское, Благодатное, Дружба и Некрасовка.

Министр энергетики Сергей Цивилев после запуска объектов сообщил журналистам, что на Дальнем Востоке отмечается большой спрос на электроэнергию.

"Мы находимся в состоянии догоняющих. Мы создали программу, чтобы ни в коем случае этот спрос не затормозить. Мы понимаем, что, если мы не будем удовлетворять (спрос - ИФ), это повлияет на экономику региона, повлияет на качество жизни населения. Поэтому сегодня сформирована такая программа, по которой мы в кратчайшие сроки должны полностью удовлетворить весь спрос, потенциальный спрос в том числе", - сказал он.

При этом министр отметил, что потенциальный спрос - это те компании, которые пока только заявили о своих проектах, но сначала они должны пройти все необходимые согласования в правительстве. Только после этого заявки будут учитываться Системным оператором.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что введенные в регионе объекты позволят заняться газификацией частных домовладений ускоренными темпами.

"У нас заявок (на газификацию - ИФ) более 24 тыс. Мы переведем на газ большое количество наших котельных, что будет способствовать, в том числе, улучшению экологии", - сказал он.

Сергей Цивилев Хабаровск Приморский край
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