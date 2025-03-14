Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,88%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует заметное повышение на усилении ожиданий скорого урегулирования российско-украинского конфликта и снижении геополитических рисков. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,88% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3148,9 пункта (+0,88%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), "Русала" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), МКПАО "ВК" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), ММК (+1%), "Группы компаний ПИК" (+1%), Московской биржи (+0,9%), НЛМК (+0,9%), Сбербанка (+0,9%), МТС (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Магнита" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%) и "префы" Сбербанка (+0,7%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).

Участники рынка оценивают заявления глав России и США относительно их возможных контактов и предложения о российско-украинском перемирии. Ранее стало известно, что в результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что готов к контактам, в том числе очным, с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ. "Я бы хотел встретиться и поговорить с ним", - заявил он журналистам в Белом доме.

Трамп посчитал заявления президента РФ Владимира Путина относительно украинского конфликта "многообещающими, но неполными", сообщают американские СМИ. Президент США вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

Трамп также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф проводит в России серьезные переговоры. "Мы получаем сообщения о том, что в России все проходит положительно", - приводит его слова агентство.

В свою очередь президент Путин заявил в четверг на пресс-конференции в Москве, что допускает возможность телефонного разговора с президентом США, чтобы обсудить детали соглашения по урегулированию на Украине. По его словам, Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести к долгосрочному миру.

13 марта такая телефонная беседа не планировалась, сказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, президент России вечером в четверг планировал принять спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа для обсуждения как Украины, так и двусторонних отношений России и США.

Между тем администрация президента США Трампа прекратила действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, сообщает телеканал ABC News. Как подтвердил телеканалу представитель министерства финансов США, действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта.

"Администрация по-прежнему сосредоточена на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны", - заявил представитель Минфина. "Мы продолжаем применять наши санкции, которые остаются одним из рычагов для достижения этих целей", - отметил он.

Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа о таможенной политике.

Трамп в четверг написал в соцсети Truth Social, что Штаты могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные ЕС пошлины в 50% на американский виски. "ЕС (...) только что ввел 50-процентные пошлины на виски. Если эти пошлины тотчас же не отменят, то США вскоре введут 200-процентные пошлины на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран ЕС", - отметил Трамп.

Высказывания американского лидера привели к усилению опасений эскалации торговой войны, пишет Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в США в феврале не изменились по сравнению с январем, согласно официальным данным. Это худшая динамика за семь месяцев. В январе показатель повысился на 0,6%. В годовом выражении цены выросли на 3,2% после подъема на 3,7% месяцем ранее. Эксперты ожидали роста на 0,3% месяц к месяцу и на 3,3% год к году.

В свою очередь на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 14 марта сложилась преимущественно позитивная динамика, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует умеренный рост.

На нефтяном рынке утром в пятницу также доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 мск составила $70,31 за баррель, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,7% - до $67,03 за баррель.