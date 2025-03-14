Суд взыскал с бывших руководителей банка "Рублев" 541,5 млн рублей в пользу АСВ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 11 марта решил взыскать с бывших топ-менеджеров московского банка "Рублев" в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка) 541,5 млн рублей убытков.

Как отмечается в резолютивной части определения на сайте суда, суд решил солидарно взыскать с бывших предправления банка Владимира Данилова, членов совета директоров Оксаны Бородиной и Игоря Фисенко в пользу банка убытки в размере 273 млн рублей.

С Данилова и Фисенко в пользу банка солидарно взыскиваются 188,2 млн рублей, а с Фисенко - 80,3 млн рублей убытков.

Банк России отозвал лицензию у банка "Рублев" с 27 июня 2018 года.

Заявление о банкротстве кредитного учреждения ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы 5 июля 2018 года. В сентябре того же года суд признал банк банкротом.

По итогам первого квартала 2018 года банк "Рублев" занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".