Сложную пожароопасную обстановку прогнозируют в ЦФО, на Кавказе, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Для борьбы с лесными пожарами в этом году выделяется около 20 млрд руб., сообщил вице-премьер Патрушев

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сложная ситуация с пожарами может возникнуть в регионах Центрального федерального округа, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Все регионы Центрального федерального округа должны иметь полную мобилизацию и в том числе получать эти сигналы от вас", - сказал Козлов, обращаясь к сенаторам в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации в пятницу.

"Видим сложную обстановку, с которой столкнутся в этом году из-за изменений климата Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал и Сибирь. С каждыми из регионов мы отрабатываем, и в лидерах, к сожалению, неудовлетворительных, мы видим Забайкальский край. В этом году будет почти 1 млрд руб. отправлен в этот регион для усиления. И соответственно, на уровне этого региона нам нужно будет осуществить мониторинг, чтобы качественно эта работа была проделана", - подчеркнул он.

Козлов отметил, что были учтены ошибки, допущенные в 2022 году, когда небольшие по площади пожары в Рязанской области стали причиной большой задымленности и ощущались в том числе в Москве. "Москва полностью нам помогает, в том числе в реализации этого направления", - сказал глава Минприроды.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о сложной ситуации, которая может возникнуть с лесными пожарами.

"У нас ситуация крайне тяжелая, которая может возникнуть с лесными пожарами. У нас мало влаги, и это может привести к повышенному горению. Мы с коллегами из ответственных ведомств максимально готовимся к сезону уже сейчас", - сказал Патрушев.

По его словам, Росгидромет раньше обычного уже подготовил предварительный прогноз. Говоря о подготовке материально-технической базе, вице-премьер отметил, что для борьбы с лесными пожарами из бюджета с 2025 году регионам предусмотрено выделение почти 20 млрд руб., что больше, чем годом ранее. Кроме того, наиболее горимым субъектам - это Якутия, Забайкальский край, Красноярский край - выделено более 5 млрд руб., что тоже значительно больше, чем ранее.

Селекторное совещание с главами регионов пройдет в ситуационном центре МЧС под руководством вице-премьера 18 марта.