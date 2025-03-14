Хинштейн заявил об эвакуации 209 жителей Курской области с освобожденных от ВСУ территорий

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации 209 жителей с освобожденных от ВСУ приграничных территорий.

"С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобожденных населенных пунктов. Среди них - девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 - из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По информации Хинштейна, 128 человек уже размещено в ПВР на территории региона, остальных забрали родственники. Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью.

Работа по спасению жителей приграничья продолжается, отметил врио губернатора.



