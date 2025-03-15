Бурная весна продолжится в азиатской части России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU -Температура на 12-16 градусов выше нормы отмечается в регионах Сибири, где на юге западной Сибири днем воздух будет прогреваться до плюс 8 градусов; в целом на азиатской части страны бурно прогрессирует весна, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Единственные регионы, где сохраняется не просто зима, а сильные морозы, где температура на 7-10 градусов ниже нормы, это Чукотка - там до минус 40 - минус 42 градусов, Хабаровский край и Амурская область, где сильные морозы до минус 30 - минус 32. На остальной азиатской территории бурно прогрессирует весна", - сказал Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что "до таяния снега еще очень далеко", так как ночные температуры в регионах азиатской части страны отрицательные. Также там выпало очень много снега. "Поэтому весна пришла в резком повышение температуры", - добавил он.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что значительно повысится температура в регионах Сибири. Так, в центральных и южных районах Красноярского края, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях дневные температуры будут положительными от плюс 4 до плюс 8 градусов днем.

"Это очень высокая температура", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

"И даже на севере, на Таймыре, дневные температуры будут минус 4 - минус 8", - уточнил Вильфанд, добавив, что это на 12-16 градусов выше нормы.