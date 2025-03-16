Снежный покров вернется в Центральную Россию из-за понижения температуры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Возращение снежного покрова прогнозируется в регионах Центрального федерального округа из-за понижения температуры, также процесс таяния снега приостановится в регионах Приволжья, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снега нет. В Центральном федеральном округе тоже нет. Но понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе", - сказал Вильфанд.

Кроме того, в Приволжском федеральном округе, где в западных регионах также начал таять снег, из-за понижения температуры этот процесс приостановится.

"Наоборот, сейчас чуть-чуть площадь, покрытая снегом, увеличится. Потому что приходит понижение температуры, а если температура около нуля, то снег не будет таять", - уточнил Вильфанд.

Вновь процесс таяния снега начнется с середины следующей недели. "Зима еще держится", - отметил Вильфанд.