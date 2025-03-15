Сложная погода прогнозируется в регионах северо-запада европейской части России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Максимальное количество неблагоприятных явлений среди всех регионов прогнозируется на северо-западе европейской части России, где ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, усиление ветра и метель, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры началось на северо-западе в среду - ночные температуры отрицательные, дневные около нуля. И вот это понижение, конечно же, сказывается везде, там сложная погода. Именно здесь максимальное количество неблагоприятных явлений и наиболее сложная погода на европейской территории страны", - сказал он.

Так, в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях прогнозируются сильные осадки - дождь, снег, мокрый снег. В Архангельской области очень сильный снег, который днем будет переходить в мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 20 м/с, метель, гололедные явления.

В Вологодской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, ветер до 21 м/с и метель. В Коми - сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, в субботу - мощное усиление ветра до 23-25 м/с, 16 марта - до 32 метров в секунду, что почти соответствует ураганным значениям.

В Карелии и Ненецком автономном округе прогнозируется сильный снег, ветер до 17-20 м/с. В Костромской области прогнозируется дождь, ветер до 22 м/с.

Кроме того, ухудшение погоды прогнозируется в южных регионах центра европейской России. Так, в Брянской, Тульской, Орловской областях прогнозируется дождь, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. В Липецкой области - сильный дождь.