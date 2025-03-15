Двух подростков арестовали в Калужской области по подозрению в поджоге на ж/д

Возбуждено дело о теракте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних подозреваются в поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры в Калужской области за вознаграждение. Они заключены под стражу.

"Следствием установлено, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово Калужской области, вскрыли и подожгли батарейный шкаф", - сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Деньги за поджог подросткам обещал неизвестный в мессенджере.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).