Обстрел ВСУ Херсонской области привел к гибели двух и ранению трех человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще трое получили ранения из-за обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела Алешек погиб 61-летний мужчина и 65-летняя женщина. Трое мужчин получили ранения после обстрела села Первомаевка - они госпитализированы.

В целом ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру девяти населенных пунктов региона, заключил губернатор.