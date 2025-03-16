Тракторист погиб в поле из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ в Брянской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Воронок в Стародубском муниципальном округе.

"Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Глава региона пообещал оказать помощь родственникам погибшего.