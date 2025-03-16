Минобороны РФ заявило, что группировка "Центр" продвигается вглубь обороны ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Восток" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, заняли более выгодные позиции, группировка "Центр" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии составили: до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю.

По словам военных, "Южная" группировка нанесла удары по 12 бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: до 305 военнослужащих, танк, боевая бронемашина, четыре автомобиля, восемь орудий артиллерии, а также склад материальных средств.

Группировка "Центр" нанесла поражение 11 бригадам и одному полку ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР, сказали в ведомстве.

"Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах трех населенных пунктов ДНР.

"Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - сказали в Минобороны РФ.

"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям штурмового батальона ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Перовское и Казачья Лопань Харьковской области", - проинформировали в Минобороны.

По его данным, потери украинской армии за сутки составили: до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки составили: до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, цеху изготовления и местам хранения дронов ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении.

По данным министерства, средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 141 беспилотник ВСУ.