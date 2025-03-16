Роспотребназдор выявил превышение ПДК вредных веществ в районе пожара в Новороссийске

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Превышение предельно допустимой концентрации угарного газа и оксида серы зафиксировано возле жилой застройки города Новороссийска рядом с мусорным полигоном, где уже четверо суток тушат пожар, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в воскресенье.

"На территории жилой застройки станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, на территории жилой застройки дачного поселка Щелба - по СО (угарный газ - ИФ), SO2 (оксид серы - ИФ)", - говорится в сообщении.

В остальных населенных пунктах превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлены, добавили в пресс-службе.

Возгорание на полигоне ТКО на горе Щелба в селе Борисовка города Новороссийска произошло в ночь на 13 марта. По факту возгорания прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

"За четверо суток на тушение возгорания брошено 245 единиц спецтехники, в борьбе с огнем задействовано 342 человека. Оперативные службы и спецтехника работают без перерывов", - сообщил глава города Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что из-за непрерывной работы и повышенной нагрузки техника выходит из строя. Подключаются крупные предприятия, которые выделяют необходимый транспорт.