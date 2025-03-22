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Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1,2 тыс. кв. м

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - До 1,2 тыс. кв. метров сократилась площадь возгорания на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске, сообщает в субботу оперативный штаб Кубани.

"В Новороссийске продолжают ликвидировать пожар на мусорном полигоне. По состоянию на 12:00 по Москве 22 марта площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Для тушения пожара отсыпали более 45 тыс. кубометров грунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах задействованы 86 человек и 36 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1,5 тыс. кв. метров.

Пожар на полигоне ТКО на горе Щелба произошел в ночь на 13 марта. 18 марта пожарные локализовали возгорание. По данному факту прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Новороссийск Краснодарский край
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