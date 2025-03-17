Опытный образец SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Опытный образец самолета "Суперджет" (SJ-100) совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе "Суперджета". Он находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме.

Для первого полета на отечественных двигателях использовался опытный образец SJ-100 с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году. Полностью российский борт с двигателями ПД-8 присоединится к сертификационным летным испытаниям в апреле, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба. В правительстве рассчитывают, что работа будет вестись в графике, отметил первый вице-премьер РФ, глава набсовета "Ростеха" Денис Мантуров: государство, по его словам, обеспечивает необходимую финансовую и ресурсную поддержку.

"Летные испытания двигателей ПД-8 на "Суперджете" начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень "новизны" в испытании столь важных компонентов как двигатель надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка "Суперджетов", - заявил генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

Глава "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александр Грачев сообщил, что до конца марта планируется передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель, по его словам, запланировано на осень этого года.

Как сообщалось, опытные испытания SJ-100 с франко-российскими двигателями SaM146 начались в июне 2024 года.

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими было остановлено в 2022 году после введения антироссийских санкций из-за военной операции на Украине. Начало поставок импортозамещенной версии самолета, оснащенного ПД-8 и другими системами отечественной разработки, ожидается в 2026 году, декларируют профильные министерства. При этом ранее сроки переносились: так, группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) ждала первые два SJ-100 в конце 2023 года.

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли, в 2026 году должно быть выпущено сразу 30 SJ-100, а всего до 2030 года - 142 самолета этого типа. При этом, как заявлял в сентябре Мантуров, планы производства пассажирских самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ.