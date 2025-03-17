Поиск

Первый испытательный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле

Первый испытательный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что первый сертификационный полет среднемагистрального самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится в июне-июле этого года, в настоящее время частично импортозамещенная модель самолета продолжает испытательные полеты с иностранным двигателем, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.

Отвечая на вопрос о том, когда состоятся полеты полностью отечественного МС-21, он сказал: "Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня - начале июля. Это данные наших коллег из ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией" - ИФ)".

"Полеты МС-21 уже идут, пока на иностранных двигателях, мы испытываем... Сертификация вещь комплексная: мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас", - добавил он.

В понедельник первый полет с отечественными двигателями ПД-8 совершил опытный образец самолета "Суперджет" (SJ-100), начало поставок импортозамещенной версии которого ожидается в 2026 году.

Старт серийного выпуска лайнера МС-21, по последним официальным данным, также планируется в 2026 году. На первом этапе, как сообщал Алиханов, планируется поставить 36 машин.

Антон Алиханов МС-21 Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник

Песков заявил о подготовке к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Степовое Запорожской области

Комитет Думы одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Думы одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

На юге европейской части России 18 марта резко похолодает

Черновики заявлений на поступление в первый класс заработали на Госуслугах

Борт из Египта приземлился в Казани из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,2%

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром

Мантуров заявил о заинтересованности РФ в расширении авиасообщения с Катаром
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });