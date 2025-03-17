Первый испытательный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассчитывает, что первый сертификационный полет среднемагистрального самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится в июне-июле этого года, в настоящее время частично импортозамещенная модель самолета продолжает испытательные полеты с иностранным двигателем, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.

Отвечая на вопрос о том, когда состоятся полеты полностью отечественного МС-21, он сказал: "Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня - начале июля. Это данные наших коллег из ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией" - ИФ)".

"Полеты МС-21 уже идут, пока на иностранных двигателях, мы испытываем... Сертификация вещь комплексная: мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас", - добавил он.

В понедельник первый полет с отечественными двигателями ПД-8 совершил опытный образец самолета "Суперджет" (SJ-100), начало поставок импортозамещенной версии которого ожидается в 2026 году.

Старт серийного выпуска лайнера МС-21, по последним официальным данным, также планируется в 2026 году. На первом этапе, как сообщал Алиханов, планируется поставить 36 машин.