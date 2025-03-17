Дмитриев уверен, что укрепление отношений с Западом не помешает развивать партнерство с Востоком

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что складывающаяся ситуация с Западом не помешает отношениям России с Востоком.

"Инвестиционное и экономическое сотрудничество будет служить важнейшей основой для укрепления более сбалансированных и конструктивных отношений между Россией и Западом", - написал Дмитриев в соцсети Х в понедельник.

"Между тем, Россия продолжит свои ключевые партнерства с Востоком и глобальным Югом", - подчеркнул он.



