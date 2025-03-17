Матвиенко заявила, что Азербайджан намерен продолжать сотрудничество с РФ

Об этом спикер Совфеда сообщила по итогам встречи с Ильхамом Алиевым

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявила, что республика намерена продолжать сотрудничество с Россией.

"Встреча с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Гейдаровичем Алиевым на самом деле была настолько содержательная, предметная, открытая - мы получили абсолютную, твёрдую убеждённость настроя Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией", - сказала Матвиенко журналистам в Баку в понедельник.

Она отметила, что на встрече обсуждались "актуальные вопросы текущей повестки".

"С полной уверенностью хочу сказать, что, как и Россия, Азербайджан настроен выстраивать отношения высокого уровня, союзнического партнёрства, добрососедства, и взаимоуважения", - добавила спикер Совета Федерации.

Кроме того, по словам Матвиенко, количество туристов из двух стран растёт "как в одну, так и другую сторону".

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, на встрече с президентом Азербайджана были также затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия.

Также по итогам встречи с руководством Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Матвиенко сообщила, что "парламентский диалог дополняет межгосударственные отношения, мы на подъёме хорошем, хорошем настроении, очень предметно обсудили все, что нужно обсудить, достигнуты необходимые договоренности".



