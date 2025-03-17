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Матвиенко заявила, что Азербайджан намерен продолжать сотрудничество с РФ

Об этом спикер Совфеда сообщила по итогам встречи с Ильхамом Алиевым

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявила, что республика намерена продолжать сотрудничество с Россией.

"Встреча с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Гейдаровичем Алиевым на самом деле была настолько содержательная, предметная, открытая - мы получили абсолютную, твёрдую убеждённость настроя Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией", - сказала Матвиенко журналистам в Баку в понедельник.

Она отметила, что на встрече обсуждались "актуальные вопросы текущей повестки".

"С полной уверенностью хочу сказать, что, как и Россия, Азербайджан настроен выстраивать отношения высокого уровня, союзнического партнёрства, добрососедства, и взаимоуважения", - добавила спикер Совета Федерации.

Кроме того, по словам Матвиенко, количество туристов из двух стран растёт "как в одну, так и другую сторону".

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, на встрече с президентом Азербайджана были также затронуты темы расширения торгово-экономического, культурного взаимодействия.

Также по итогам встречи с руководством Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Матвиенко сообщила, что "парламентский диалог дополняет межгосударственные отношения, мы на подъёме хорошем, хорошем настроении, очень предметно обсудили все, что нужно обсудить, достигнуты необходимые договоренности".


Валентина Матвиенко Азербайджан Ильхам Алиев Совет Федерации
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