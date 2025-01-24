Кабмин разрешил выделить "Ростеху" субсидии на разработку укороченного МС-21

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, позволяющее предоставить госкорпорации "Ростех" субсидии на разработку конструкторской документации по эскизному и техническому проекту укороченной модификации самолета МС-21. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ, постановление позволяет начать финансирование работ по созданию эскизного проекта укороченной версии самолета МС-21.

Сумма субсидии не приводится. В прошлом году министерство опубликовало проект постановления, согласно которому затраты бюджета на разработку эскизного проекта МС-21-210 оценивались в 2024-2025 гг. в сумму 1,94 млрд рублей.

В Минпромторге в пятницу отметили, что работа будет идти "в рамках уже выделенного финансирования", и, "таким образом, дополнительных затрат со стороны федерального бюджета не потребуется".

В ноябре глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил "Интерфаксу", что укороченная версия пассажирского самолета МС-21 – МС-21-210 – будет вмещать ориентировочно до 160-170 пассажиров.

Разработчиком семейства самолетов МС-21 является ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). Базовой версией лайнера является МС-21-310: он, как ожидается, сможет перевозить до 211 пассажиров, предельная дальность полета составит 5100 км, максимальная взлетная масса - 85 тонн.

Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли РФ, старт серийного выпуска МС-21-310 планируется в 2025 году. Вместе с тем, сегодня Чемезов сообщил журналистам, что ждет начала серийного выпуска самолета с 2026 года.

О том, что наравне с базовой МС-21 может получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем, в прошлом году заявлял первый-вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он пояснял, что такой самолет сможет обеспечить заявленную дальность полета с учетом получившихся после импортозамещения весовых характеристик.