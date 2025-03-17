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Правительство поддержало снижение штрафов для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в парламент законопроект, который дифференцирует штрафы для перевозчиков за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

Документ (№866131-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, если перевозчик не застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда пассажирам, ему грозит штраф: для должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб., для компаний - от 500 тыс. до 1 млн рублей. Если перевозчик не предоставляет пассажирам информацию о страховщике и договоре ОСГОП, штраф составит для должностных лиц от 1 до 3 тыс. руб.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие санкции были рассчитаны на крупные транспортные компании в сфере авиаперевозок, железнодорожных перевозок, однако их применение к таксопаркам повышает риск их массовых банкротств.

"Практика наложения таких чрезмерно высоких административных штрафов приведет к росту количества дел о банкротстве лиц, осуществляющих деятельность в сфере легкового такси, и повлечет губительные последствия вплоть до ликвидации 70% организаций, оборот которых составляет от 500 тыс. до 5,5 млн руб.", - говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, штрафы за отсутствие договора ОСГОП при перевозке легковым такси предлагается уменьшить: для граждан - до 1-5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей - до 20-25 тыс. руб., юридических лиц - до 30-40 тыс. руб.

"Концепция законопроекта, направленного на снижение административной нагрузки на бизнес, заслуживает внимания", - говорится в отзыве правительства. Кабинет министров поддержал законопроект, но предложил его доработать, подчеркнув необходимость обоснования такого значительного снижения штрафов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

ОСГОП
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