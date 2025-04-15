"Опора России" предлагает до 2033 г. допускать в такси все выпущенные в РФ автомобили

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вступление в силу резонансного законопроекта о локализации автомобилей такси, который готовится ко второму чтению, необходимо отложить до 2027 г., выведя из-под действия поправок самозанятых и сохранив до 2033 г. возможность допуска в такси всех когда-либо выпущенных в России автомобилей, говорится в письме общероссийской общественной организации "Опора России" в адрес главы фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

Документ за подписью президента "Опоры России" Александра Калинина, с которым ознакомился "Интерфакс", был направлен главе думской фракции единороссов в начале апреля. В нем отмечается, что законопроект, принятый в первом чтении в январе 2024 г., в нынешней редакции предполагает, что с 1 октября 2025 г. разрешение на работу в такси в РФ смогут получать только автомобили, выпущенные после 1 июля 2019 г. - то есть с даты введения балльной оценки локализации в российском автопроме. При этом автомобиль должен быть высоко локализованным, либо выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г.

"Предполагается, что в отрасль такси будут допущены только новые автомобили, уровень локализации которых превышает 3,2 тыс. баллов (в настоящее время этому критерию соответствуют три модели производства АО "АвтоВАЗ"), две модели АО МАЗ "Москвич" и электрические модели производства ООО "Моторинвест", - уточняется в письме.

"Опора России" констатирует, что ежегодно в отрасль такси в РФ приходят более 200 тыс. индивидуальных предпринимателей и самозанятых, и три четверти из них (более 77%) "используют в такси автомобили, которые не соответствуют ни одному из представленных требований".

По мнению организации, замена автомобиля на подпадающий под требования новых регуляторных мер станет для этих людей "непосильной задачей и лишит их возможности дополнительного заработка". "В течение трех лет, начиная с 1 октября 2025 г., количество водителей, легально выполняющих заказы на собственном автомобиле, по экспертным оценкам, сократится на величину от 20% до 35% за счет их перетока в "серую" зону или ухода в другие отрасли. Это приведет к общему сокращению числа водителей такси в стране на величину от 15% до 27%", - отмечает Калинин в письме.

Наибольшие отрицательные эффекты от предложенного регулирования в "Опоре России" видят для Дальнего Востока и Сибири, где отрасль такси в основном представлена не таксопарками, а перевозчиками-физлицами, которые работают на собственных автомобилях. "В этих регионах доля водителей, оказывающих услуги такси на нелокализованных автомобилях, превышает 80% в таких городах как Владивосток, Омск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и других. В ряде городов Сибири и Дальнего Востока рост цен на такси может превысить 40%. В таком случае совокупные потери валового регионального продукта в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах от снижения объема таксомоторных перевозок и сокращения смежных отраслей составят в течение трех лет минимум 50 млрд руб.", - отмечается в письме.

"Опора России" предлагает внести ряд смягчающих поправок в законопроект к его второму чтению. В частности, сохранить до 2033 г. возможность получения новых разрешений на работу в такси для всех локально выпущенных в России автомобилей, "независимо от даты производства и статуса завода-изготовителя". Также из-под действия законопроекта предлагается вывести самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в такси на собственных машинах. Кроме того, организация выступает за наделение регионов до 2033 г. правом временно приостанавливать действие новых норм "во избежание негативных экономических и социальных последствий".

Вступление закона о локализации такси в силу в "Опоре России" просят "сдвинуть вправо" на два года, до 1 октября 2027 г., указывая на необходимость дать время отечественным автозаводам на адаптацию к новым требованиям.

Исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) Наталия Лозинская отмечает, что допуск для работы в такси с 1 октября 2025 г. только автомобилей, локально выпущенных с 1 июля 2019 г., может ограничить перевозчикам доступ на рынок и возможность заработка в такси.

"Текущая редакция законопроекта означает, что самозанятые перевозчики, которые захотят прийти в отрасль после 1 октября 2025 г., должны будут иметь отечественный автомобиль, отвечающий критериям балльной системы. Много ли таких людей? Однозначно - нет, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири, где машины в основном имеют возраст от семи лет и старше. Законопроект в его нынешней версии предполагает, что с момента вступления новых поправок в силу им придется заменить свои машины, либо доступ на рынок будет для них закрыт", - сказала Лозинская "Интерфаксу".