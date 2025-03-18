Потанин заявил, что при освоении месторождений РЗМ не помешала бы технологическая поддержка иностранных партнеров

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Большинство месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории РФ мало изучено, а при их освоении не помешала бы технологическая поддержка иностранных партнеров, заявил журналистам глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Большинство этих месторождений небольшие, их [металлы] трудно добывать, и поэтому, когда сейчас этот дым рассеется и хайп пройдет, нужно будет переходить к профессиональной работе", - заявил Потанин.

В ряде случаев результаты сделанных во времена СССР геологических исследований были утрачены, отметил Потанин. "Поэтому все это сейчас нужно будет восстанавливать. Мы над этим думаем и работаем", - сказал он.

"Я думаю, поскольку эти проекты сложные, то технологическая поддержка самых разных партнеров нам бы не помешала", - ответил он на вопрос о сотрудничестве с иностранными партнерами при освоении.

"Но об этом пока рано говорить. Я еще раз повторюсь, что это очень низко изученные месторождения. И над ними еще очень-очень много нужно работать", - заключил он.

РФ планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45% с нынешних около 75%, обеспечив добычу на уровне 50 тыс. тонн, говорил в феврале глава Минпромторга Антон Алиханов.