Потанин заявил, что при освоении месторождений РЗМ не помешала бы технологическая поддержка иностранных партнеров
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Большинство месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) на территории РФ мало изучено, а при их освоении не помешала бы технологическая поддержка иностранных партнеров, заявил журналистам глава "Норникеля" Владимир Потанин.
"Большинство этих месторождений небольшие, их [металлы] трудно добывать, и поэтому, когда сейчас этот дым рассеется и хайп пройдет, нужно будет переходить к профессиональной работе", - заявил Потанин.
В ряде случаев результаты сделанных во времена СССР геологических исследований были утрачены, отметил Потанин. "Поэтому все это сейчас нужно будет восстанавливать. Мы над этим думаем и работаем", - сказал он.
"Я думаю, поскольку эти проекты сложные, то технологическая поддержка самых разных партнеров нам бы не помешала", - ответил он на вопрос о сотрудничестве с иностранными партнерами при освоении.
"Но об этом пока рано говорить. Я еще раз повторюсь, что это очень низко изученные месторождения. И над ними еще очень-очень много нужно работать", - заключил он.
РФ планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45% с нынешних около 75%, обеспечив добычу на уровне 50 тыс. тонн, говорил в феврале глава Минпромторга Антон Алиханов.
Крупнейшие разведанные месторождения редких и редкоземельных металлов в России - Ловозерское в Мурманской области (Ловозерский ГОК входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома) и Томторское в Якутии.
"Норникель" вместе с "Росатомом" готовится к разработке Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области. В 2023 году компании создали СП "Полярный литий". В январе 2025 года "Полярный литий" был включен в санкционный список США.
Литий, ключевой элемент литиевых аккумуляторов, наряду с титаном, вольфрамом, ванадием, молибденом и рядом других металлов, по российской классификации относится к редким элементам - большой группе металлов, куда входят также РЗМ (лантаноиды).
Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.
Capex проекта освоения Колмозерского оценивался в октябре прошлого года в 91 млрд рублей. Проект разработки месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.