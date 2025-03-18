Дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет и она не будет увязана с каким-либо значимым событием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Послание Федеральному Собранию – это совсем другая тема, которая не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами, пока дата послания не определена", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, может ли послание главы государства быть увязано с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, окончательным освобождением Курской области или ощутимыми результатами переговоров с США.

Касаясь возможной даты оглашения президентского послания, Песков сказал: "Как только дата будет определена, мы вас проинформируем".