РФ нужно произвести минимум 200 самолётов к 2030 г. для замещения иностранных лайнеров

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Ростех", в структуру которого входит "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), пока только начала работу с авиакомпаниями по оценке реального спроса на новые самолёты до 2030 года, предварительная оценка показывает, что РФ будет необходимо произвести минимум 200 лайнеров для выбывающих из эксплуатации иностранных самолётов, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах съезда РСПП.

"Сегодня пока мы ещё точное количество не можем сказать, потому что мы с авиакомпаниями только сегодня начинаем обсуждать эту тему. Я думаю, что порядка 200, это минимум, надо будет произвести самолётов для того, чтобы заменить те устаревающие иностранные авиалайнеры, которые сегодня эксплуатируются авиакомпаниями", - сказал он, комментируя процесс пересмотра ранее утверждённой и уже частично не актуальной комплексной программы развития гражданского авиапрома (КПГА).

"Возможно, потребуется и больше", - добавил Чемезов.

В действующей публичной редакции КПГА предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолётов, в том числе 592 бортов производства ОАК (142 SJ-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214, 14 Ил-96-300). Ранее Чемезов говорил, что программа должна быть скорректирована в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний. КПГА, по его словам, составлялась "в тяжёлый момент" (в 2022 году - ИФ): не было понимания, как ситуация в авиаотрасли из-за санкций будет развиваться в будущем, что будет с иностранными самолетами, их обслуживанием, комплектующими - "требовались срочные действия".

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил в сентябре, что планы производства пассажирских самолётов в РФ будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ.