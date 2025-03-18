Скорректированная программа гражданского авиапрома появится ближе к концу года

Это произойдет после сертификации импортозамещенных МС-21 и SJ-100

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство будет готово сформировать скорректированную версию комплексной программы развития авиаотрасли (КПГА) после того, как будут получены сертификаты на импортозамещенные версии самолетов МС-21 и SJ-100 - ближе к концу текущего года, сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Обновленная программа, или откорректированная программа появится тогда, когда получим сертификаты на те самолёты, которые формируют основную магистральную часть - это Superjet и МС-21", - сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли это ближе к концу года, чиновник отметил: "Да, как новый сертификат появится, мы будем понимать".

Действующая версия КПГА была утверждена в 2023 году. Она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолётов, в том числе 592 бортов производства ОАК (142 SJ-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214, 14 Ил-96-300).

В ноябре 2024 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что программа должна быть скорректирована в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний. КПГА, по его словам, составлялась "в тяжелый момент" (в 2022 году - ИФ): не было понимания, как ситуация в авиаотрасли из-за санкций будет развиваться в будущем, что будет с иностранными самолетами, их обслуживанием, комплектующими - "требовались срочные действия".

Мантуров говорил в сентябре 2024 года, что планы производства пассажирских самолетов будут пересмотрены в 2025 году.