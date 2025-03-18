Минюст РФ планирует в 2025 г. передать иностранным государствам 500 осужденных

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о ежегодном росте осужденных, выданных иностранным государствам.

"За истекший год Минюст России передал в иностранные государства 224 осужденных, что на более чем 50% превышает показатель 2023 года. В этом году мы поставили планку в два раза выше и планируем передать уже 500 осужденных", - сказал министр на заседании коллегии ведомства.

Он также отметил, что по линии оказания международной правовой помощи за прошлый год Минюстом России получено и исполнено почти 33,5 тысячи запросов.



