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Российские приставы взыскали в прошлом году 1,3 трлн рублей долгов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Приставы в прошедшем году взыскали 1,3 трлн рублей задолженности, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"За 2024 год взыскано уже 1,3 трлн рублей, что на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее", - сказал он на коллегии ведомства во вторник.

По словам министра, также реализован ряд социально значимых законодательных инициатив Минюста.

"Так, уже в этом году полноценно заработает общедоступный реестр лиц, обязанных уплачивать алименты. В него войдут данные о злостных должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. В прошлом году ФССП России также обеспечила высокий рост взысканных алиментных платежей", - сказал Чуйченко.

Он напомнил, что на 1 января текущего года сумма взысканных алиментов составила 92 млрд рублей.

Константин Чуйченко Минюст РФ ФССП
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