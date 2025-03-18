Счетная палата считает, что субсидии на перевозки в ДФО положены не только "Авроре"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Доступ к федеральным субсидиям на авиаперевозки в Дальневосточном федеральном округе должен быть не только у авиакомпании "Аврора", но и у других перевозчиков, считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

"В прошлом году я обращал ваше внимание, что при проверке субсидий на осуществление воздушных перевозок по социально значимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе установлено ограничение на участие авиакомпаний в отборе на предоставление субсидий. Их осуществляет одна авиакомпания - "Аврора". (...) Считаем, что в правилах предоставления указанных субсидий необходимо внести изменения, чтобы в конкурсе на получение субсидий могли участвовать и другие авиакомпании", - заявил Богомолов в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

По его словам, "Аврора" ежегодно не выполняет "значительное количество рейсов по определенным маршрутам, что не позволяет обеспечить доступность авиации для населения, проживающего в труднодоступных районах". Так, в 2023 году компанией было перевезено 418,8 тысячи пассажиров при плановом значении 440 тысяч, в 2024 году - 425,1 тысячи при плане 560 тысяч.

Минтранс анализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что в целом "Аврора" выполняет заявленный объем перевозок, сказал замглавы ведомства Владимир Потешкин.

"Мы разбирались с этой ситуацией. Мы же понимаем, что и метеоусловия влияют, и закрытие полос. Труднодоступные районы безусловно в приоритете, но когда мы подошли к изучению вопроса в комплексе, увидели, что "Аврора" выполняет полный объем перевозок, который она на себя брала. Да, есть отдельные маршруты, где недовыполняет, но этому есть объяснение", - сказал Потешкин.

В федеральном бюджете на 2025 года на программу субсидирования социально значимых маршрутов ДФО заложено 7,3 млрд рублей, на все три федеральные программы поддержки авиаперевозок - 26,4 млрд рублей.