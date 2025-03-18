Вертолет Ми-28 разбился в Ленинградской области, экипаж погиб

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов.

Полет выполнялся без боекомплекта, говорится в сообщении министерства.

"На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении министерства.

По официальным данным, существует несколько модификаций вертолета: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ. Экипаж - 2 человека.