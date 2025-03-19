Летевший в Братск самолет компании S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявшим рейс Новосибирск - Братск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в ходе выполнения рейса Новосибирск - Братск воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (Embraer 170) в связи с возникшей технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении.

Посадка произведена в штатном режиме. На борту находилось 4 члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события.

В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, разрешается вопрос о доставке их в пункт назначения.