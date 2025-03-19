На Кубани площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1700 кв. м

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае площадь пожара на нефтебазе у станицы Кавказская, который начался после атаки БПЛА ночью, выросла до 1700 квадратных метро, сообщил оперативный штаб региона.

"В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.

Сейчас пожар тушат 179 человек и 54 единицы техники. Пострадавших нет.

Ранее оперштаб сообщал, что пожар начался после падения обломков БПЛА. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. метров. Был поврежден трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности.