Установленный размер ущерба от действий нацистов в ВОВ превысил 127 трлн рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суды 28 регионов признали геноцидом действия немецких захватчиков в период Великой Отечественной Войны, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"В рамках проекта "Без срока давности" на основании архивных документов и материалов уголовных дел судами уже в 28 регионах злодеяния, совершенные палачами из нацистской Германии и стран-союзников, признаны военными преступлениями против человечности и геноцидом. Установленный размер ущерба превысил 127 трлн рублей", - сообщил генпрокурор на заседании коллегии в среду.

Он отметил, что прокурорами будет продолжена работа по сохранению исторической памяти.

Вместе с тем, Краснов отметил, что широко вниманием прокуроров охвачены вопросы социальной поддержки ветеранов, пенсионеров и инвалидов. По его словам, в истекшем году в их интересах в судебном порядке взыскано 308 млн рублей.